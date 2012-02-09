До апреля будет разработан антирейдерский закон - поручение Клюева

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил правительству до 1 апреля подготовить законопроект по борьбе и недопущению рейдерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что на сегодняшний день во многих случаях «рейдерские атаки» происходят из-за того, что на законодательном уровне недостаточно выписаны механизмы по недопущению этих процессов. В результате, отметил он, бороться приходится со следствием, а не с причиной.

«Мы боремся не с причиной, а боремся со следствием. Почему у нас столько лет рейдерство так "популярно"? Потому что, видимо, у нас есть в законодательстве дырки, которые позволяют нашим гражданам заниматься этой противоправной деятельностью», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также заявил о необходимости законодательно определить понятие «рейдерство».

«Мы должны будем реформировать наше законодательство таким образом, чтобы мы закрыли все дырки в законодательстве. Чтобы рейдерством было невозможно заниматься, невыгодно и опасно», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он поручил Министерству юстиции заняться подготовкой соответствующего законопроекта. и высказал уверенность, что работа над ним может быть завершена до апреля.

«До 1 апреля мы должны все дырки, все, что касается законодательства, перекрыть. До 1 апреля это реально. Сделаем на День смеха подарок рейдерам», - сказал А.КЛЮЕВ.

Также он высказал надежду, что законопроект по борьбе с рейдерством будет поддержан большинством депутатов, в том числе и от оппозиции.