Власти Греции согласились на жесткую экономию в обмен на 130 млрд евро

Пресс-секретарь премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса объявил о том, что Афины договорились о новых экономических реформах, необходимых для получения второго транша финансовой помощи.

Об этом со ссылкой «срочно» сообщают западные СМИ.

Греция борется за выделение Европой и МВФ очередной порции помощи в размере 130 млрд евро. Для этого так называемая тройка - ЕС, ЕЦБ и МВФ - требует сократить расходы бюджета, поскольку за последний год Греция ни разу не уложилась в целевые показатели.

В минувшую среду источники деловых изданий сообщали, что властям Греции не удалось заручиться поддержкой большинства греческого парламента для принятия новых жестких мер экономии.

Пападемос встречался с руководителями трех партий. По его словам, камнем преткновения стал вопрос о сокращении пенсий.

Для выплаты всех долгов, по планам Евросоюза, Греция должна сократить свой бюджет, благодаря снижению уровня минимальной оплаты труда на 20%, сокращению 15 тысяч работников в госсекторе, а также уменьшению пенсий, пишет «Газета.Ru».

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