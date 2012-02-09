Украина защитит «Энергоатом» от попыток мошенников завладеть госсредствами - Клюев

Украинское государство защитит свои интересы в ситуации вокруг государственной компании НАЭК «Энергоатом» и не позволит международным мошенникам незаконно завладеть государственными средствами.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

По словам президента «Энергоатома» Юрия НЕДАШКОВСКОГО, принимавшего участие в заседании, начиная с 2004 года на территории Республики Молдова продолжается судебная война против энергетического, металлургического и банковского секторов экономики Украины. Он уточнил, что речь идет о компаниях НАЭК «Энергоатом», ГП «Энергорынок», «Одессаоблэнерго», «Днепроблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», Луганское энергетическое объединение, Днепропетровский металлургический комбинат, Алчевский металлургический комбинат, «Райффайзен Банк Аваль», «Гостиница «Спорт» и другие.

По данным комиссии, в течение этих лет ряд иностранных компаний пытаются с помощью различных схем, в том числе с использованием иностранных судов, взыскать с украинских компаний средства по несуществующим задолженностям.

Президент «Энергоатома» отметил, что организатором этих процессов является оффшорная компания Remington, а ее основной деятельностью является скупка и взыскание долгов. По информации «Энергоатома», в схемах мультипликации долгов задействованы еще десяток компаний. Установлено, что мошенники работают по отлаженной схеме: противоправный захват средств и имущества «узаконивается» решением судов Республики Молдова. Согласно таким решениям «Энергоатом», «Днепроблэнерго», «Одессаоблэнерго» и «Николаевоблэнерго» уже якобы «задолжали» этим коммерческим структурам около 350 млн. грн. По данным комиссии, результатами реализации этих схем стали реальные списания средств с «Проминвестбанка» (4,2 млн. долларов), с компании ГП «Энергорынок» (1,7 млн. долл), и сейчас активно реализуется схема незаконного взыскания 5 млн. долл. с «Райффайзен Банк Аваль».

А. КЛЮЕВ отметил, что ситуация требует от государства задействовать все имеющиеся механизмы для эффективной защиты своих интересов. Для этого участники заседания решили создать специальную рабочую группу, которая должна детально изучить все основания и схемы возможного незаконного отчуждения государственного имущества и средств. В рабочую группу должны войти представители Генпрокуратуры, МВД, Минюста и других центральных органов исполнительной власти. По результатам этой работы будут разработаны действенные меры противодействия попыткам нанести ущерб государству и украинским предприятиям.

Напомним, Remington Worldwide Limited обратилась с запросом об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против государства Украина 22 сентября 2008 года. Компания обвиняла страну в нарушении условий договора Энергетической хартии, ратифицированного Верховной Радой 6 февраля 1998 года. Помимо того, истец обращался в Арбитражный трибунал с просьбой компенсировать расходы юристов, экспертов, арбитражные расходы и проценты до даты уплаты. 28 апреля 2011 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма по иску компании Remington Worldwide Limited (Великобритания) к государству Украина обязал Украину выплатить более 4,5 млн. долл. из более чем 35 млн. долл., заявленных по иску.

В 1999 году ЗАЭС купила у НПО "Электрокерамика" (Россия) энергетическое оборудование на сумму 33 млн. долларов, однако после этого российская сторона не получила в полном объеме оплату за него.

В ходе судебных разбирательств в 2002 году "Электрокерамика" переуступила право требования долга компании Remington Worldwide.

6 октября 2008 г. Стокгольмским арбитражем по иску гибралтарской компании было возбуждено дело против Украины.

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