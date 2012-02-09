Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0280/8,0320, к 12:00 цены понизились до 8,0275/8,0290. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0275/8,0310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2700/0,2704, к 12:00 цены повысились до 0,2698/0,2702. К закрытию цены снизились до 0,2695/0,2699. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7725 (+0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3215/1,3310.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6740/10,6810, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6575/10,6655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6300/10,6410.