МВФ предъявил "ультиматум" для продолжения сотрудничества

В распоряжении УНИАН имеется копия рекомендательного обзора МВФ, в котором Фонд очерчивает свои условия Украине для продолжения сотрудничества.

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР от имени первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида ЛИПТОНА 31 января т.г., после визита украинской делегации в штаб-квартиру Фонда в Вашингтоне 24-25 января т.г., направил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ рекомендательный обзор «Украина - Политические меры, направленные на восстановление доверия и продолжение программы, поддерживаемой финансированием Фонда».

В документе отмечается необходимость принятия решительных мер для стабилизации экономической ситуации в Украине.

МВФ подчеркивает, что фискальные результаты Украины в 2011 году не оправдали ожиданий, так как суммарный дефицит сектора госуправления и НАК «Нафтогаз Украины» превысил целевой показатель на конец года.

Также в Фонде считают, что Украине необходимо укреплять госфинансы для сокращения государственного долга, который в 2010-2011 гг. вырос втрое, достигнув уровня 40% ВВП.

Кроме того, МВФ обращает внимание на все еще существующую de facto привязку курса гривни к доллару, что может обернуться проблемами для страны в будущем.

Недоволен Фонд и энергетической политикой Украины, в очередной раз настаивает на повышении тарифов на газ для населения на 30% и на 58% - для предприятий теплокоммунэнерго.

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Финансовые рекомендации

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Украине отменить специальные режимы налогообложения по отношению к офшорным зонам как один из шагов для сокращения государственного долга, который достиг по итогам 2010-2011 гг. 40% ВВП против 12% в 2007 г.

Кроме того, в фонде считают необходимым повысить ставку налога на доходы физлиц, сумма дохода которых превышает 10 минимальных заработных плат (10,73 тыс. грн.) с 17% до 20%.

Также МВФ рекомендует Украине ликвидировать «налоговые ямы», которые подрывают базу налогообложения, в частности уровень оплаты НДС, отмечается в письме.

В отношении фискальной политики Украины МВФ рекомендует ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС, которая на сегодня остается, а также до 1 июля выйти на 75% возмещения НДС в автоматическом режиме и сократить срок возмещения до 30 дней.

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Национальный банк Украины должен отойти от существующей de facto привязки обменного курса гривни к доллару и обеспечить гибкость обменного курса.

«Мы уже долгое время аргументируем, что Украина как экспортер сырьевых ресурсов и относительно открытая к потокам капитала экономика, нуждается в более гибкой системе обменного курса. В существующих условиях усиления неопределенности и нагрузки на внешнее фондирование монетарная и валютно-курсовая политика должны быть более гибкими, для того чтобы быстро реагировать на шоки и одновременно обеспечить защиту валютных резервов», - говорится в письме.

В МВФ считают, что существующая привязка гривни к курсу доллара «может слишком дорого обойтись Украине» как в части обеспечения высоких темпов экономического роста, так и потерь резервов НБУ.

При этом в МВФ признают необходимость избегать чрезмерной волатильности, которая может ухудшить качество банковских и корпоративных балансов, и сохранить доверие к гривне.

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Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Национальному банку Украины (НБУ) к средине 2014 года отменить требования постановления Нацбанка №109 касательно расчета открытой валютной позиции банков.

«Необходимо ускорить процесс возобновления банковской системы: НБУ должен немедленно заявить об обеспечении к средине 2014 года полной либерализации касательно постановления №109, первым шагом к которой станет высвобождение 10% резервов, сформированных под потери от кредитов, для включения в расчет чистой валютной позиции банков», - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВФ считают необходимым, чтобы правительство установило норму изъятия из доходов к налогообложению резервов, сформированных под потери от неработающих активов, в сумме, что соответствует, как минимум, 30% кредитов.

МВФ считает целесообразным принятие правительством требования к банкам, согласно которого должно быть прекращено начисление процентов на неработающие займы, а также предоставить разрешение на перенос налоговых потерь прошлых периодов на будущие периоды, что не превысит пяти лет.

В документе также содержится рекомендация правительству подать в парламент к средине 2012 года изменения в закон о банкротстве, в которых должна быть предусмотрена возможность внесудебного урегулирования вопроса. «Необходимо усилить права кредиторов, поскольку слабая защита кредиторов подрывает доверие и кредитование», - говорится в документе.

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В Международном валютном фонде (МВФ) считают целесообразным закрыть Банк «Киев» или присоединить его к другому банку.

«Банк «Киев»... должен быть закрыт или обеспечено его слияние с другим банком (в соответствии с результатами отчета, который был недавно подготовлен компанией Deloitte & Touche)», - говорится в сообщении.

Также в МВФ отмечают важность того, чтобы правительство Украины избегало поспешных решений касательно учреждения новых финансовых институций (таких, как ипотечные учреждения и земельные банки).

«Международный опыт свидетельствует о том, что результаты деятельности таких учреждений неэффективны, при этом их содержание дорого обходится, особенно в случае слабости подобных учреждений», - говорится в документе.

Рекомендации в энергетической сфере

Международный валютный фонд настаивает на необходимости повышения цен на газ для населения Украины на 30% и для предприятий коммунальной тепловой энергетики (ТКЭ) на 58%.

В письме отмечается, что текущая энергетическая политика Украины является неприемлемой.

«Заниженная цена на газ, который используется населением и коммунальными предприятиями, подрывает финансовые позиции «Нафтогаза» и сектора общегосударственного управления, лишает стимулов для повышения эффективности использования энергоресурсов и инвестирования, а также обеспечивает непропорционально высокие субсидии для наиболее крупных потребителей газа», - отмечается в документе.

В этой связи Фонд предлагает украинскому правительству провести повышение цен на газ для указанных групп потребителей. При этом, по мнению финансового учреждения, даже после такого повышения цен население и ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортируемого газа, а значит, правительству необходимо будет проводить дальнейшее повышение тарифов.

«Правительство должно объявить о графике дальнейшего 20-процентного повышения тарифов на газ, которое будет происходить раз в полгода, до времени, пока не будет обеспечено полное возмещение стоимости ресурса», - считает Фонд.

В то же время МВФ рекомендует правительству Украины реформировать существующую систему социальной помощи, при которой основная масса субсидий направляется на домохозяйства, которые принадлежат населению с большими доходами. В этой связи Фонд предлагает правительству инициировать смену законодательных норм с целью унификации и оптимизации системы предоставления субсидий, которые бы ориентировались на наименее незащищенные слои населения.

Напомним, министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, говоря о последнем визите украинской делегации в Вашингтон в конце января, заявил, что Украина продолжит переговоры с Международным валютным фондом относительно возобновления кредитования. «После нашей встречи премьер-министр Николай АЗАРОВ общался с главой фонда Кристин ЛАГАРД. Это дает нам надежду на продолжение переговоров. И мы сейчас готовим нашу переговорную позицию. После согласования времени визита мы опять будем выезжать к ним», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В то же время он согласился с мнением премьер-министра, что Украина может обойтись и без кредита МВФ. «Единственное, что я могу подтвердить, - нынешние выплаты хотя и тяжелы, но возможны и без кредита МВФ. Это может быть сделано за счет внутренних ресурсов, за счет наших возможностей занимать на финансовых рынках», - сказал он.