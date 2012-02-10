Греции дали 6 дней для получения новой программы помощи

Брюссель. Министры финансов стран зоны евро дали Греции 6 дней для обеспечения необходимых условий для получения новой программы помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено поздно вечером 9 февраля.

“Несмотря на значительный прогресс последних дней, пока не все элементы готовы, чтобы мы согласились сегодня”, - заявил на пресс-конференции председатель еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР по завершении встречи 9 февраля.

В течение отведенного времени Греция, в частности, должна сократить бюджетные расходы еще на 325 млн. евро, одобрить программу мероприятий по экономии бюджетных средств в парламенте и дать “сильный” политический сигнал, что будет придерживаться этой программы и после выборов.

“Нужны сильные политические гарантии от партий (политических партий Греции – УНИАН) для четкого выполнения программы после будущих общих выборов (в апреле 2012 года – УНИАН)” – отметил Ж.-К.ЮНКЕР.

В прошлый четверг политические партии Греции смогли договориться о сокращении бюджетных расходов на 300 млн. евро, однако нерешенным остался вопрос относительно дополнительных пенсий, “стоимостью” в 325 млн. евро.

Как подчеркнул председатель еврогруппы, только выполнение всех условий даст возможность Греции получить вторую программу помощи размером 130 млрд. евро, а также получить списание части долгов частными инвесторами.

Требования к Греции связаны с тем, что после предоставления первой программы помощи стране в 2010 году реформы в Греции проводились с опозданиями на месяцы по сравнению с данными обещаниями.

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