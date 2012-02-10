Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0270/8,0315 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0270/8,0315 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2684/0,2688, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6485/10,6560.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3265/1,3267 (четверг - 1,3300/1,3302).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.