Минфин привлечет на внешнем рынке 37,5 млрд. грн. заимствований, на внутреннем - 61 млрд. грн.

Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд. грн., на внутреннем — 60,952 млрд. грн.

Об этом говорится в Программе управления государственным долгом на 2012 год, обнародованной на сайте Минфина.

В текущем году в специальный фонд госбюджета запланировано привлечение 5,132 млрд. грн. от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, которые будут направлены на реализацию инвестиционных программ и проектов.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 95,483 млрд. грн., из которых 53,208 млрд. грн., или 55,7% - выплаты по внутреннему долгу и 42,275 млрд. грн., или 44,3% - выплаты по внешнему долгу.

В 2012 году объем платежей по погашению государственного сбора составляет 65 899,6 млн. грн., по обслуживанию — 29,583 млн. грн.

По внешним обязательствам наибольшие объемы предусмотрены на погашение займов «ВТБ Банка» — 16,2 млрд. грн., и МВФ — 6,891 млрд. грн. В обслуживании государственного внешнего долга в отчетном периоде наибольший удельный вес будут иметь расходы по займам МВФ в сумме 2,422 млрд. грн. и еврооблигациям 2011 года в сумме 1,599 млрд. грн.

По расчетам Минфина, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, на конец 2012 года составит 415,326 млрд. грн. и достигнет примерно 27,6% ВВП.

При этом доля государственного долга в иностранной валюте в общей сумме государственного долга составляет 52,9%.

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