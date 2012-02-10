ВР намерена урегулировать вопрос взимания налога на прибыль

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проекта Закона Украины “О внесении изменений в подразделение 4 раздела XX “Переходные положения” Налогового кодекса України„ относительно особенностей взимания налога на прибыль.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 247 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект Закона разработан с целью стимулирования инвестиционной деятельности в украинскую экономику путем установления единых унифицированных подходов к предоставлению льгот и их использованию налогоплательщиками, которым оказывается государственная поддержка в виде установления льгот.

Проектом предлагается внести изменения в “Переходные положения” Налогового кодекса Украины в части установления единых подходов к предоставлению льгот, направлений использования сумм, которые остаются у налогоплательщика в результате получения льгот (в том числе не только на переоснащение действующих, но и на создание новых производств или предприятий), установления предельного срока использования таких средств, исходя из установленного Кодексом срока давности. Предлагается упростить ведение учета путем отмены необходимости пересчета задолженности, выраженной в иностранной валюте на каждую дату баланса.