Активы украинских банков в январе сократились на 0,6% - до 1,053 трлн. грн.

Активы банков в январе сократились на 0,6% - до 1,053 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). Общие активы в прошлом месяце сократились на 0,2% - до 1,210 трлн. грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 68,1%, вложения в ценные бумаги — 6,9%, корреспондентские счета в других банках - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,7%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%,

Обязательства банков сократились на 0,2% - до 895,8 млрд. грн., из которых средства физлиц составили 313,1 млрд. грн., или 35%, средства субъектов хозяйствования — 177,6 млрд. грн., или 19,8%, межбанковские кредиты и депозиты - 164,6 млрд. грн., или 18,4%.

Капитал банков в январе сократился на 2% - до 157,6 млрд. грн., и составил 15% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков оставался на уровне 171,9 млрд. грн.

По состоянию на 1 февраля 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины (в январе НБУ отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации банка «Столица»).

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