НБУ вводит новый норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам банков

Национальный банк Украины (НБУ) вводит новый норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам банка (Н3-1).

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №479 от 28 декабря 2011 года (регистрация в Минюсте 23 января 2012 года № 96/20409), которым вносятся изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине, говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора.

Новый норматив банки должны будут рассчитывать с 1 января 2013 года, а его значение должно быть не менее 10%.

НБУ также разрешил банкам до 1 июля 2012 года учитывать в капитале уплаченные, но не зарегистрированные взносы в уставный капитал.

Регулятор смягчил норму касательно того, что размер регулятивного капитала должен быть не менее размера уставного капитала. Это требование не будет распространяться на новосозданные банки на протяжении одного года со дня получения банковской лицензии.

Нацбанк своим циркуляром также вводит прямой запрет на выплату дивидендов или распределение капитала банка в любой форме, если это станет причиной нарушения норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала.

Постановление вступит в силу со дня его официальной публикации.

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