Денежная масса в Украине сократилась на 1,5%, монетарная база – на 4,2%

В Украине денежная масса в январе сократилась на 1,5% - до 675 млрд. грн., монетарная база - на 4,2% - до 229,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины. Общий объем депозитов в прошлом месяце сократился на 0,5% - до 486,9 млрд. грн. В частности, депозиты юридических лиц сократились на 5,2% - до 172,2 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 2,4% - до 314,7 млрд. грн.

Общий объем кредитных вложений сократился на 0,8% - до 787,2 млрд. грн. При этом отдельные данные по кредитам юридическим и физическим лицам НБУ не предоставляет.

Объем наличности вне банков сократился на 4,2% – до 184,6 млрд. грн.

Объем корсчетов банков на конец месяца составил 19,4 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 14,9 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 7,7 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец месяца составил 4,3 млрд. грн.

В январе объем мобилизационных операций Нацбанка составил 62 млн. грн., операций по рефинансированию банков - 3 млрд. грн.

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарная база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.

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