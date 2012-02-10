Доллар и евро на межбанке сегодня заметно подешевели

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0270/8,0315, к 12:00 цены снизились до 8,0250/8,0280. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0240/8,0280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2684/0.2688, к 12:00 цены понизились до 0,2683/0,2687. К закрытию цены достигли минимума 0,2678/02680. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9350 (+0,1625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3215/1,3310.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6485/10,6560, к 12:00 цены ушли вниз 10,6440/10,6535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5885/10,6000.