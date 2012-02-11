В Тернополе выявлено предприятие, которое не уплатило 10 млн. грн. налогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, служащие предприятия составили документы о проведении несуществующих финансово-хозяйственных операций и учли их в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Как следствие - в бюджет не поступило более 10 млн. грн.

Следственным отделом налоговой милиции Государственной налоговой службы в отношении служащих предприятия возбуждено уголовное дело. Ход досудебного следствия контролирует прокуратура области.