Налоговый кодекс: Рада подыграет малому бизнесу, не забыв о преференциях для "друзей"?

Параллельно обоснованной корректировки отдельных положений Налогового кодекса все чаще в изменениях к нему стали проскальзывать лоббистские нормы. Поскольку народные избранники не склонны (или же просто неспособны) тщательно анализировать документы, которые вносятся на рассмотрение Верховной Радой, существует риск, что в целом сбалансированный НКУ в скором времени будет пронизан налоговыми льготами и преференциями для отдельных «шибко шустрых» субъектов хозяйственной деятельности.

Полтора месяца прошло с того момента, как парламент последний раз вносил изменения в Налоговый кодекс. К слову, за первый год действия НКУ «поправляли» уже 12 раз. Тем не менее, в Раде зарегистрирован очередной законопроект, который содержит еще одну порцию налоговых новшеств (проект «Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования налогового регулирования» №9789).

Данный документ содержит достаточно большее количество корректных и обоснованных правок в НКУ, а также несколько позитивных для бизнеса и правительства нововведений.

Во-первых, кодекс «почищен» от ненужных и устаревших положений. В частности, предлагается аннулировать норму относительно запрета контролирующим органам проводить фактические проверки плательщиков единого налога до момента вступления в силу главы Налогового кодекса, регламентирующей деятельность упрощенной системы налогообложения. Данная норма действительно является рудиментом, поскольку соответствующие поправки уже действуют.

Во-вторых, разрешены противоречия и конфликтные моменты, которые порождают ряд норм НКУ. Так, на сегодня экологическим налогом с одной и той же базой налогообложения могут облагаться сразу два субъекта, хотя, следуя логике, налог платить должен только тот субъект, который занимается непосредственно хранением и утилизацией отходов. Двойное налогообложение также имеет место при получении в наследство банковских вкладов - предлагается вариант выхода из ситуации.

В-третьих, законопроект содержит нормы, которые спровоцируют малый бизнес двумя руками поддержать этот документ. Предлагается ввести годичный мораторий на проведение фактических проверок плательщиков единого налога, а также предпринимателей, недавно перешедших на общую систему налогообложения. При этом штрафные санкции по отношению к ним составят всего 1 грн. Кроме того, предусмотрена возможность перехода между группами плательщиков. Предприниматель, который выбрал ставку единого налога в размере 5% (III и IV группа), что не предусматривает уплаты НДС, может зарегистрироваться плательщиком НДС и платить 3% (на данный момент такая возможность отсутствует).

В-четвертых, пронизан документ и заботой о государстве. Законопроект предусматривает норму, согласно которой размер базовой цены нефти будет устанавливаться правительством и пересматриваться ежегодно (как это было до 2012 года). Стоит отметить, что в конце прошлого года через парламент протянули норму, которая устанавливает базовую стоимость нефти в размере цены «черного золота» сорта Urals (560 грн./баррель). МФУ констатировало: изменение корректирующего коэффициента базовой цены нефти при расчете ставки рентной платы приведет в этом году к потере бюджетом около 3 млрд грн. В данном контексте, инициатива должна понравиться и МФУ.

Выходит, что документ №9789 содержит уж слишком много позитивных новаций, призванных удовлетворить все интересы, это и настораживает. Как свидетельствует практика, депутаты никогда не разрабатывают законопроекты «просто так». Если он выписан очень лояльно, то в нем, безусловно, «спрятан» частный интерес. Так, достаточно неоднозначными в отмеченном законопроекте есть, как минимум, три момента.

Предлагается вернуть право уплаты единого налога производителям и продавцам ювелирных изделий. Суть упрощенной системы налогообложения, как это неоднократно подчеркивал экс-президент Леонид Кучма, который был инициатором ее внедрения в Украине, - поддержка на этапе становления предприятий, для которого при небольших объемах производства затраты на отчетность и учет являются существенными. В этом контексте высокодоходные виды деятельности автоматически не могли попасть в сферу применения единого налога – они должны платить налог на прибыль. Однако, ювелирная промышленность, которая имеет достаточно весомое лобби, очевидно, хочет минимизировать налогообложение. Не исключено, что именно этот интерес является причиной появления законопроекта в целом.

Кроме того, существуют предприятия, которые не хотят увеличивать фонд оплаты труда, но желают получать автоматом возмещение НДС. Законопроектом предусматривается, что на это получат право компании, которые платят сотрудникам заработную плату, превышающую минимальную в 2,5 раза не на протяжении девяти месяцев до подачи заявки на «автомат», а в течение трех. Таким образом, предприятия смогут легко манипулировать: проплатить первые три месяца «повышенную» зарплату, получить «автомат», а потом обрезать фонд оплаты труда, компенсировав «издержки».

Также законопроектом предлагается освободить от уплаты сбора за использование водных ресурсов тех субъектов, которые используют ее для поставок населению и для санитарно-гигиенических нужд. То есть, от налогообложения «уйдут» все рекреационные заведения, которые в Украине предоставляют услуги, стоимость которых часто выше, чем в западных странах.

Таким образом, данный законопроект ярко иллюстрирует, что практика внесения «необходимых» норм под прикрытием усовершенствования налогового законодательства набирает обороты. Как ни удивительно, но положение о том, что все изменения в бюджетное и налоговое законодательство должны сначала получать одобрение Минфина, оказалось весьма полезным для Украины. На фоне действий нашего парламента, финансовая политика Кабмина, которая критикуется экспертами и гражданами, выглядит как «меньшее из зол».

Алексей Левицкий (для УНИАН)