Украина может остаться без денег МВФ из-за несоблюдения демпринципов – Гордон

Международный валютный фонд может не дать Украине кредит, если она не будет придерживаться демократических принципов.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Филипп ГОРДОН в интервью телеканалу ТВі, показанному в воскресенье.

«Заметьте, Международный валютный фонд обычно фокусируется на конкретных экономических показателях. Но я должен сказать, что когда страна нарушает демократические принципы, международным организациям, даже сугубо финансовым, становится сложно такое государство поддерживать. Особенно в условиях, когда много других стран пытаются получить кредиты МВФ", - цитирует Ф.ГОРДОНА Украинская правда.

«Следовательно, даже если демократия не является формальным критерием для МВФ, я думаю, справедливо будет сказать, что международное содружество будет менее склонным поддерживать страну, которая не придерживается демократических принципов», - прибавил он.

«Когда мы говорим, что Украине нужно провести некоторые изменения, прежде чем наши отношения начнут развиваться, то это объективная необходимость. И, в конечном итоге, если отношения Украине с миром и Европейским Союзом не будут развиваться, это будет для нас очень досадно. Но больше всего от этого потеряет сама Украина», - подчеркнул заместитель госсекретаря США.