Евро после роста в последние две недели может пережить глубокую коррекцию - эксперт

Динамика пары EUR/USD с начала текущей недели (13-17 февраля) может попасть под влияние итогов очередного раунда переговоров между Грецией и частными инвесторами, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, европейская валюта оказалась несколько перекупленной после роста в последние две недели, и вполне вероятна более глубокая коррекция, в случае если она вновь пробьет вниз поддержку 1,3200 и преодолеет уровень 1,3040. Целями же текущего движения могут стать 1,3330 и 1,3520.

Британский фунт продолжит коррелировать с европейской валютой. Пара GBP/USD, столкнувшись с сопротивлением в области 1,5900, корректируется и может протестировать поддержку 1,5660. В случае продолжения роста евро стерлинг может преодолеть 1,5900 и двинуться в сторону 1,6150.

Из значимых событий грядущей недели, способных оказать влияние на его перспективы, может стать квартальный отчет по инфляции и последующая за его публикацией пресс-конференция главы Банка Англии Марвина Кинга. Кроме того, в центре внимания будет отчет по розничным продажам за январь.

В США к публикации запланированы протоколы заседания ФРС от 25 января, данные по розничным продажам, заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей. Эти релизы могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и перспективы американского доллара, подчеркивают в FOREX CLUB в Украине.