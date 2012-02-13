Торги по доллару на межбанке сегодня открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0250/8,0280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2687/0,2691, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6395/10,6450.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3268/1,3270 (пятница – 1,3265/1,3267).

В пятницу, 10 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.