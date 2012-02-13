В Хмельницкой области количество проверок малого и среднего бизнеса уменьшилось в 5 раз

В Хмельницкой области на протяжении января 2012 года количество проверок малого и среднего бизнеса уменьшилось в 5 раз - со 149 (в январе 2011 года) до 34.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Хмельницкой области.

По информации налоговиков, фактические проверки проведены лишь по налогоплательщикам, относительно которых налоговой службой получена информация о возможных фактах нарушений наличного оборота. Таким образом, доначислено 120 тыс. грн. финансовых санкций, которые направлены в бюджет.

В целом на протяжении января налоговики доначислили неуплаченных сумм налогов и сборов на сумму 3,5 млн. грн.