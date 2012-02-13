В Хмельницкой области количество проверок малого и среднего бизнеса уменьшилось в 5 раз
11:15, 13 февраля 2012Финансы
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В Хмельницкой области на протяжении января 2012 года количество проверок малого и среднего бизнеса уменьшилось в 5 раз - со 149 (в январе 2011 года) до 34.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Хмельницкой области.
По информации налоговиков, фактические проверки проведены лишь по налогоплательщикам, относительно которых налоговой службой получена информация о возможных фактах нарушений наличного оборота. Таким образом, доначислено 120 тыс. грн. финансовых санкций, которые направлены в бюджет.
В целом на протяжении января налоговики доначислили неуплаченных сумм налогов и сборов на сумму 3,5 млн. грн.
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