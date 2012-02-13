Европейский союз продолжает оказывать помощь Украине – Тейшейра

Глава представительства Евросоюза в Киеве Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что якобы Европейский союз приостановил оказание помощи Украине.

"Это не так. Европейский союз продолжает оказывать свою помощь", – сказал он в интервью одному из украинских телеканалов.

Ж.ТЕЙШЕЙРА уточнил, что приостановлено выполнение лишь некоторых программ "в ожидании решений украинской власти относительно выполнения требований, которые предусмотрены внедрением этих программ".

Он отметил, что за последние полтора года появились проблемы с самим освоением помощи, со способностью использовать те средства, которые предоставляет Европейский Союз. "Сейчас меньше понятно, как происходит координация всей деятельности, связанной с использованием помощи ЕС, с увеличением количества административных препятствий и другими сложностями", – сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

"Хочу также добавить, что на протяжении последних нескольких месяцев прикладываются дополнительные усилия, в частности, со стороны комиссара ФЮЛЕ комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ – УНИАН) и первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА. Они вместе пытаются преодолеть те препятствия, которые возникли в этой сфере", – добавил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Ранее "Коммерсант Украина" написала, что источник в Еврокомиссии якобы заявил газете, что приостановлена реализация всех секторальных программ бюджетной поддержки, в рамках которых Киеву выделялось безвозмездное финансирование.