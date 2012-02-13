Польские банки в 2011 году увеличили прибыль до рекордной суммы

Варшава. Польские банки в 2011 году получили рекордную за последние более чем двадцать лет чистую прибыль в размере 4,9 млрд. долларов, что почти на 40% больше показателей 2010 года.

По данным польской Комиссии финансового надзора (KNF), которым располагает УНИАН, чистая прибыль польских банков в кризисном 2009 году составила около 2,6 млрд. долларов после 4,3 млрд. долларов в предыдущем году (по текущему курсу 3,2 злотых за доллар).

Прибыль 2008 года превысила показатели 2004 года, когда Польша вступила в Евросоюз, почти в 2 раза.

Доходы банков от процентов в прошлом году составили около 20 млрд. долларов после 17,9 млрд. в предыдущем году и 17,4 млрд. в 2009 году.

Доходы от комиссий и других оплат за последние три года составили 5,6 млрд., 5,4 млрд. и 5 млрд. долларов, соответственно.

По данным KNF, списания банков уменьшились в прошлом году до 2,2 млрд. долларов с почти 3 млрд. в предыдущем году и 3,3 млрд. в кризисном 2009 году.

Справка УНИАН. Совокупные активы банковского сектора в Польше на конец сентября 2011 года, по данным KNF, составляли около 400 млрд. долларов (+10% к началу прошлого года).

В Польше работают около 650 банков, 480 из которых кооперативные, 50 - коммерческие, а остальные - иностранные представительства.

В активах польских банков более 65% принадлежат заграничным инвестором.

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