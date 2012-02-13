Бизнесу должно быть выгодно выходить из «тени» — Клюев

Выходить из «тени» для бизнеса должно быть выгодно.

Такое мнение высказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

Он подчеркнул, что успех детенизации экономики будет состоять не столько в силовых методах, сколько в мерах по снижению регуляторной нагрузки на частный сектор, продолжении минимизации бюрократических процедур, относящихся к предпринимательской деятельности.

По его словам, речь идет не только о моратории на налоговые проверки малого и среднего бизнеса, который продлен и в 2012 году, речь идет о постепенном снижении общего количества налоговых проверок. Внедрение аналитических методов поиска субъектов теневой экономики позволяет находить нарушителей закона без лишних затрат времени и нервов добросовестных налогоплательщиков.

«Внедрение правил и процедур, а также методов деятельности проверяющих и контролирующих органов, которые должны минимизировать контакты с предпринимателями, позволит не только упростить жизнь бизнесу, но и уменьшит коррупционное давление. Это касается всех направлений дерегуляции экономики», - заявил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, по его словам, уже сегодня упрощаются многие процедуры. Например, сроки получения справок в налоговой службе в среднем сокращены втрое.

Первый вице-премьер также напомнил, что Налоговый кодекс предусматривает не только постепенное снижение основных налогов, но и налоговые льготы для предприятий, реализующих энергоэффективные проекты. Он призвал отечественных предпринимателей активнее пользоваться этими инструментами.

В пресс-службе А.КЛЮЕВА также напомнили, что количество платежей по налогам и сборам в Украине сокращено с 135 до 24.