Межбанк: закрытие торгов - 8,0290/8,0330 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0250/8,0280, к 12:00 цены поднялись до 8,0285/8,0310. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0290/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2687/91, к 12:00 цены повысились до 0,2688/92. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8575 (-0,0775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3185/1,3280. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6395/10,6450, к 12:00 цены ушли вверх 10,6405/10,6495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6345/10,6460.