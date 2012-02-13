Украинской экономике необходимо создание индекса инвестиционной активности - эксперт

Украинской экономике необходимо создание индекса инвестиционной активности.

Такое мнение высказал директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий ГЕЕЦ, комментируя заявление председателя Госналогслужбы Александра КЛИМЕНКО о разработке индекса инвестиционной активности.

«Если говорить только об индексе, то он необходим...» - отмечает эксперт.

По его словам, те индексы, которые существуют в мировой практике, определенным образом унифицированы, «но только определенным образом, потому что, как правило, они разрабатываются специалистами тех стран, которые являются лидерами в этом процессе».

В.ГЕЕЦ считает, что проблема инвестиционного развития на сегодняшний день является ключевой не только для нашей страны, но и для других стран: «...поскольку разрабатывая этот индекс и потом развивая его до такого уровня, что это может быть не только национальным - показать, как он выглядит для других стран. Он создает базу для того, чтобы можно было сравнивать те подходы, которые формируются в национальной стране,и те подходы, которые существуют в мировой практике».

В то же время В.ГЕЕЦ отмечает влияние на бизнес уровня налогов и их администрирование. «Совершенно не обязательно, что снижая налоги, можно получить повышения инвестиционной активности или повышая их – получить обратное. Хорошего результата не было, по крайней мере, мне он еще не известен. Но это только одна сторона вопроса. А вот, что касается деятельности в части администрирования налога, где налоговая стоит как государственный орган - стоит на срезе реализации определенных интересов и проблем, имеющихся в бюджете, интересов государства, а с другой стороны – она работает с бизнесом, то это очень важно», - говорит он.