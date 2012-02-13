Создание индекса инвестактивности позволит постоянно мониторить инвестклимат - эксперт

Создание индекса инвестиционной активности позволит постоянно мониторить инвестиционный климат в Украине.

Такое мнение журналистам высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО, комментируя заявление председателя Госналогслужбы Александра КЛИМЕНКО о создании методологии оценки качества инвестиционного и бизнес-климата в стране (индекса инвестиционной активности).

«Насколько я понимаю то, что сказал глава Государственной налоговой службы по поводу создания своего собственного индекса, является такой достаточно новой инициативой со стороны правительства Украины, которая позволит постоянно мониторить и также понимать те проблемы, которые возникают в инвестиционном климате и быстро на них реагировать», - отметил он.

Эксперты позитивно оценил данную инициативу. «Тоже важным является то, чтобы эта инициатива постоянно реализовывалась, то есть мало сказать, что однажды, или единожды будет проверено, или будут произведены замеры инвестиционные. На то она и инвестиционная активность, что ее надо смотреть в динамике», - считает он.

По его словам, до недавнего времени, основными организациями, которые создавали инвестиционный индекс были «Европейская Бизнес Ассоциация» и Международный фонд Блейзера совместно с Украино-американским бизнес советом. О.УСТЕНКО отметил, что в рейтингах этих организаций показатель не охватывал мнение отечественных инвесторов: «индексы, которые строили, к примеру, в Международном Фронде им. Блейзера, это индексы, которые базировались на мнении инвесторов, пришедших в Украину из США. Это только один срез проблемы, мы не охватывали отечественных инвесторов, мы не говорили с какими-нибудь другими инвесторами».