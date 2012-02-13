Таможня бесплатно будет выдавать электронные ключи субъектам ВЭД

Сертификационный центр Таможенной службы бесплатно будет выдавать электронные ключи субъектам внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, об этом председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК сообщил во время встречи с представителями Американской торговой палаты (АТП).

Также в ходе встречи И.КАЛЕТНИК рассказал о первоочередных заданиях, которые ставит перед собой Служба в 2012 году, в частности, относительно наполнения казны, изменений нормативных и законодательных актов и последующего упрощения условий ведения бизнеса.

Президент АТП Хорхе ЗУКОСКИ в свою очередь, высказал удовлетворение тем, что все замечания представителей Американской торговой палаты были учтены во время разработки и доработки новой редакции Таможенного кодекса.

Представители АТП также получили ответ относительно отдельных аспектов декриминализации товарной контрабанды, таможенного оформления лекарственных средств и перспектив развития электронного декларирования и электронного документооборота.