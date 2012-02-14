Moody's усомнилось в жизнеспособности экономик 6 стран ЕС

Рейтинговое агентство Moody`s понизило суверенные кредитные рейтинги шести европейских стран.

В список попала Испания - ее рейтинг опущен сразу на две ступени, до А3, Италия и Мальта (одна ступень, до уровня А3), Словения и Словакия (на одну ступень, до А1) и Португалия (на один шаг, до Ba2). Прогноз по рейтингам остается отрицательным с учетом неопределенности финансовых условий в этих странах, которая сохранится в течение нескольких кварталов и окажет негативное влияние на кредитоспособность государств, отмечает Moody`s.

Рейтинг еще трех европейских стран поставлен агентством на пересмотр с негативным прогнозом. Наряду с Францией и Австрией в этот список попала и Великобритания.

«Сохраняется неопределенность перспектив институциональных реформ финансовой и экономической политики и наличия ресурсов, необходимых для борьбы с кризисом.

Слабые перспективы роста экономики ставят под угрозу реализацию национальных программ жесткой экономии и проведение структурных реформ, необходимых для повышения конкурентоспособности», - объясняет Moody`s свое решение в отношении шести стран, получивших снижение рейтинга.

«Эти факторы будут и дальше влиять на доверие инвесторов, которое и сейчас остается хрупким и восприимчивым к дальнейшим шокам», - предупреждают эксперты агентства.

Те же причины повлияли на решение об ухудшении прогноза по рейтингам Франции, Англии и Австрии.

Министр финансов Франции Франсуа Баруэн заявил, что принял к сведению решение агентства, добавив, что «Париж продолжит принимать меры по повышению конкурентоспособности, занятости и сокращению бюджетного дефицита». Его коллега, министр финансов Великобритании Джордж Осборн, сообщил, что негативный прогноз по рейтингу Англии станет проверкой для тех, кто думает, что на второй год жесткой экономии страна может справиться с дефицитом бюджета. В начале текущего года внутренний долг страны перевалил за рекордную отметку в 1 трлн фунтов стерлингов (64,2% ВВП).

Решения Moody`s могли быть более радикальными, предупреждает агентство. «Важным фактором, ограничивающим глубину коррекции суверенных кредитных рейтингов, стало стремление европейских властей сохранить валютный союз и готовность к проведению любых реформ для того, чтобы вернуть доверие к рынкам», - отмечено в сообщении Moody`s.

Moody`s последним из трех ведущих рейтинговых агентств сообщило о снижении рейтингов стран еврозоны.

В середине января Standard and Poor`s лишило наивысшего кредитного рейтинга ААА вторую экономику еврозоны - Францию, понизив его до уровня АА+. S&P отметило, что власти Евросоюза предпринимают недостаточные меры для урегулирования долгового кризиса в еврозоне и особенно во Франции. Рейтинг Италии тогда был понижен сразу на два пункта - с А до ВВВ+. Всего были понижены рейтинги девяти стран - Франции, Италии, Австрии, Испании, Кипра, Мальты, Португалии, Словакии, Словении. Это привело к падению котировок на международных фондовых рынках на 0,4-1,3%.

В конце января о снижении суверенных кредитных рейтингов Бельгии, Кипра, Италии, Испании и Словении сообщило агентство Fitch.

На сообщение Moody`s отреагировали азиатские биржи — MSCI Asia Pacific в Токио упал на 0,3%. Доллар подорожал на 0,1%, до $1,3168 за евро, передает Bloomberg. Нефть подешевела на 0,3%, до $100,6 за баррель, отступив от пятинедельного максимума. Российские биржи открылись снижением: индекс ММВБ упал на 0,22%, до 1555,81, РТС — на 0,74%, до 1633,69, пишет Газета.ru.