Впереди еще несколько серьезных тестов на прочность евро - эксперт

На мировых торгах во вторник, 14 февраля, пара EUR/USD пытается прорвать уровень 1.32, и если это удастся, то целью станет отметка 1.3140, далее - 1.31, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, катализатором движений может выступить индекс экономических ожиданий ZEW из Германии. Если релиз подтвердит, что инвесторы продолжают с оптимизмом смотреть в будущее, то стоит ожидать восстановления пары к отметке 1.3250 с вероятностью дальнейшего роста до 1.3280.

Впереди еще несколько серьезных тестов на прочность евро. Сначала среда и встреча министров финансов еврозоны. Затем 17-го февраля Греция сделает официальное предложение по облигационным свопам частным инвесторам. На следующей неделе настанет черед министров финансов G20, после чего 27 февраля состоится голосование в парламенте Германии по второму траншу для Греции. Все эти события и заставляют инвесторов осторожничать, особенно учитывая скорость, с которой решались вопросы в течение последних месяцев.

Уровень сопротивления 78.20 пары USD/JPY может быть пройден в случае позитивных данных из США (рост объемов розничных продаж выше прогнозов), при этом дальнейшей целью станет отметка в 78.60, отмечают аналитики.