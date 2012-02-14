Торги по доллару на межбанке сегодня открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0280/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2669/0,2673, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5615/10,5695. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3158/1,3160 (понедельник – 1,3268/1,3270).

В понедельник, 13 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.