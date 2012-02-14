Судьба налоговой милиции решится в ближайшее время

Решение о форме дальнейшей работы налоговой милиции будет приниматься на основе анализа ее деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом 13 февраля в эфире телеканала ICTV заявил советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, судьба ведомства может определиться уже в ближайшее время – даже до принятия парламентом во втором чтении Уголовного процессуального кодекса.

«После декриминализации трех статей Уголовного кодекса относительно экономических преступлений, в случае, если парламент отменит альтернативную подследственность, фактически, за налоговой милицией останется всего шесть статей. Целесообразность существования налоговой милиции в таком виде сейчас изучается на основе статистической информации», – сказал советник Президента.

Он также заметил, что в связи с полной отменой уголовной ответственности за контрабанду товаров украинские таможенники практически ежедневно составляют протоколы на сумму до 1 млн. грн.

«Согласно новому закону, суд имеет, фактически, один путь: в государственный бюджет зачислять все, что конфисковано, – а это стопроцентная компенсация, плюс 100% штрафа. За весь прошлый год Украина от 100% расследований относительно контрабанды – когда она была под уголовной статьей – получила 0 гривень в бюджет», – отметил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2012 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности».