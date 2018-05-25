Банки стали меньше баловать акциями

То ли кризис в Украине был настолько суров, то ли во всем виноваты морозы, но в этому году количество праздничных акционных предложений от банков в зимний период было довольно скромным. По всей вероятности, креатив банковских маркетологов не вписался в скудные и все еще антикризисные бюджеты финучреждений. Из 17 украинских банков, входящих в группу «крупнейшие», только некоторые этой зимой баловали своих клиентов разного рода акциями.

Например, вкладчики «Сбербанка России», которые в период с 19 ноября 2011 по 20 февраля 2012 года оформили или переоформили любой срочный вклад на срок не менее 3-х месяцев и на сумму не менее 10 тыс. грн. (5 тыс. долл. или 5 тыс. евро) могли принять участие в розыгрыше 7,142 тыс. грн. на покупку телевизора. При этом другие предложения по лояльности на вкладчиков акционного депозита не распространяются. Ближайший розыгрыш призов по данной акции состоится 28 февраля 2012 года.

«Альфа-Банк» предложил своим клиентам до 29 февраля 2012 года оформить «выгодные депозиты» - акционный депозит «Мегаприбыль Плюс» с доходностью до 18% годовых в гривне при условии оформления вклада на 3 месяца на сумму от 100 тыс. грн. посредством интернет-сервиса «My Alfa-bank», а также депозиты с бонусом + 0,3% к ставке - «Победа», «Мегаприбыль плюс», «Рантье плюс» в национальной валюте.

В целом, при желании в зимний период все же можно было найти депозитные предложения с доходность 23-25% годовых в гривне, но с учетом выполнения требований по минимальной сумме депозита, а также сроку вложений.

С приближением календарной весны зимняя атрибутика на рекламных плакатах от банков потеряла свою актуальность, равно как и депозитные ставки выше 20%. На сегодня средняя базовая ставка, которую предлагают банки по депозиту, составляет в гривне: 11,42% со сроком вклада 1 месяц, 15,24% - 3 месяца, 16,13% - 12 месяцев, 15,63% - 18 месяцев. Примерно треть крупнейших в Украине банков предлагают депозитные ставки сроком на месяц на уровне 12%-14%. Максимальный размер ставки при таком сроке - 20,5% - предлагает всего один банк. При этом практически каждый второй банк предлагает ежемесячную выплату процентов.

«Наиболее популярны в настоящее время среди вкладчиков краткосрочные депозиты сроком на три и шесть месяцев, - рассказывает заместитель директора по розничному бизнесу «Надра Банка» Виталий Бачинский. – Средняя процентная ставка по депозиту сроком на 3 месяца держится сейчас на уровне 15,24% в гривне, минимальная – 8%. Чуть ниже процентная ставка по депозиту сроком на 6 месяцев – 15,08%. При этом минимальная ставка по вкладу на этот же период составляет 10%».

В целом, депозитные ставки стали снижаться. Так, по словам Бачинского, в январе максимальная среднерыночная ставка по депозитам для физических лиц снизилась на 0,02 п.п. - до 16,87% в гривне и увеличилась на 0,02 п.п. - до 7,44% в долларах США, на 0,04 п.п. - до 6,16% в евро.

Ко Дню влюбленных и приближающемуся 8 Марта некоторые банки уже запустили новые депозитные продукты и акции: «Гарантированные подарки вкладчикам», «Найкращий з любов`ю», «Весняний» и пр.

Суть акций, как правило, сводится к тому, что при открытии депозита в определенный период клиент сразу получает некий приятный гостинец, а также "завлекалочку" в виде возможности поучаствовать в розыгрыше подарка покрупнее.

К примеру, акция «Гарантированные подарки вкладчикам ОТП Банка» заключается в том, что при оформлении депозита на сумму от 2 тыс. грн. и еще одного, или более депозитов в иностранной валюте на выбор (доллар США, евро, швейцарский франк) на сумму от 500 долл./евро/швейцарских франков клиенты банка гарантированно получают подарки. Первые 50 вкладчиков, открывшие депозит во всех 4 валютах сразу на сумму в эквиваленте 80 тыс. грн. на момент открытия депозита, получат сертификат в размере 500 грн. на покупку швейцарских часов Swatch. Остальные вкладчики, открывшие депозит в период и на условиях акции, имеют возможность получить в подарок фирменную чашку или коробку конфет. По окончании акции все вкладчики, открывшие депозиты в период ее проведения и на указанных условиях, у которых на 1 марта 2012 года депозиты все еще будут действующими, примут участие в розыгрыше туристического сертификата на 40 тыс. грн.

Праздничный депозит от «Дельта Банка» в национальной валюте и с ежемесячной выплатой процентов - «Найкращий з любов’ю» - предусматривает минимальную сумму вклада - 1 тыс. грн., минимальный срок - 90 дней и доходность 18%. При этом пополнение по вкладу не предусмотрено.

Есть у банка и другое праздничное предложение, но для более состоятельных клиентов - «Найкращий Значний з любов’ю» - минимальный размер вклада 100 тыс. грн., доходность 19%. При досрочном снятии средств с депозита, до 90 дней с момента внесения денег на счет, используется ставка 2% годовых за весь срок действия договора.

По сути, каждый второй из «ведущей двадцатки» банков на сегодня предлагает дополнительный бонус за крупную сумму вклада - от 0,5% до 1,5%.

Кроме того, с 14 февраля стартует депозитная акция «Дельта Банка» - «Коло Друзів», которая продлится до 31 декабря 2012 года. В ее рамках банк будет рассылать своим клиентам специальные купоны, которые те, в свою очередь, могут презентовать своим друзьям. Купон дает его обладателю возможность оформить депозит «Найкращий для Друга». Минимальная сумму вклада по данному депозиту составляет 1 тыс. грн. (200 долл., 200 евро), минимальная сумма пополнения — 500 грн. (50 долл., 50 евро). Доходность по данному депозиту зависит от срока вклада, а также от порядка выплаты процентов. Акция дает «главному друг» - клиенту «Дельта Банка», который первый получает купоны, возможность получить повышенную процентную ставку при оформлении нового депозита, в зависимости от количества новых клиентов, приведенных в банк.

Доходность по акционному вкладу «Весняний» от «Укрсоцбанка» составляет 16%, при этом минимальная сумма вклада - 2 тыс. грн., срок - 3 месяца. Выплата процентов производится только по окончанию срока депозита. Также по данному вкладу не предусмотрено пополнение, а частичное досрочное снятие средств приравнивается к досрочному возврату всей суммы вклада, в этом случае проценты рассчитывают по ставке 2% годовых за весь период его действия.

Есть свое акционное предложение и у «Надра Банка» - «Ваш гарантированный бонус к депозиту». Согласно данному предложению, клиенты - физические лица могут получить дополнительный бонус к основной процентной ставке по вкладу. Для этого до 16 марта 2012 года клиенту «Надра Банка» нужно оформить депозит в гривне на сумму от 1 тыс. грн. сроком на 6, 12 или 18 месяцев. Дополнительный бонус устанавливается на все время срока действия вклада. Размер бонуса составляет до +2% и определяется путем выбора клиентом одной из скретч-карт. Таким образом, воспользовавшись специальным предложением, клиент может получить доход по депозиту до 19% годовых.

Как видим, ставки по банковским депозитам на сегодня довольно аппетитные, в тоже время банкиры не исключают их пересмотр в сторону снижения с марта, объясняя это удешевлением для банков гривневого ресурса. Хотя вполне возможно подобными заявлениями они просто торопят клиентов оформлять депозиты.

Савва Алексеев