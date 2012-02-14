Кабмин предлагает реструктуризировать долги предприятий перед ПФ

Кабинет министров предлагает реструктуризировать долги предприятий перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ), а также стимулировать их вовремя оплачивать текущие платежи.

Текст соответствующего законопроекта (№10028 от 9 февраля т.г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, правительство предлагает дополнить Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование» следующим положением: плательщикам, которые в течение 6 месяцев с дня вступления в действие данного законопроекта подали соответствующее заявление в ПФУ, предоставляется право рассрочки сумм задолженности по уплате страховых взносов за период до 31 декабря 2010 года, в случае, если на день подачи заявления у плательщика нет задолженности по уплате единого взноса. Задолженность по уплате страховых взносов подлежит уплате равными частями в течение 24 календарных месяцев, начиная со дня подачи заявления в ПФУ.

Фонд, в свою очередь, в 10-дневный срок после подачи заявления заключает с плательщиком договор о рассрочке задолженности, который может быть расторгнут в случае, если плательщик нарушает условия уплаты страховых платежей.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что штрафы и пеня, начисленные и не уплаченные, или те, которые подлежат начислению, могут быть списаны в случае, если плательщик согласно договору погасит задолженность по страховым платежам и не допустит возникновения новой задолженности по уплате единого взноса.

В пояснительной записке к документу также отмечается, что сумма задолженности по уплате страховых платежей в бюджет ПФУ на 1 ноября 2011 года составила 1,783 млрд. грн., по финансовым санкциям - 474,6 млн. грн., задолженность экономически активных предприятий составила 696,9 млн. грн., по финансовым санкциям - 247,7 млн. грн.

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