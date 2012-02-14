На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0290/8,0325 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0280/8,0330, к 12:00 цены повысились до 8,0315/8,0340. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,0290/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2669/0,2673, к 12:00 цены поднялись до 0,2672/0,2675. К закрытию цены достигли уровня 0,2680/0,2684. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9501 (+0,0926).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3130/1,3215.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5615/10,5695, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5840/10,5935. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5895/10,6005.