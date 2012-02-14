Рим отказался от Олимпиады-2020: не может позволить себе расходы в период кризиса

Итальянское правительство во главе с премьер-министром Марио МОНТИ приняло решение отказаться от проведения Олимпийских игр в Риме в 2020 году, сообщает Газета.Ru со ccылкой на Corriere della Sera. По данным издания, такое решение было принято в связи с огромными затратами, которые предполагает проведение Олимпиады, – в период экономического кризиса Италия не может позволить себе этих расходов, объяснил М.МОНТИ.

Решение об отказе от проведения Олимпиады в Риме в парламенте назвали «сложным».

На 14 февраля 2012 года за право провести Олимпийские игры – 2020 будут бороться Токио, Мадрид, Стамбул, Доха и Баку.

Ранее во вторник международное рейтинговое агентство Moody`s понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словении, Словакии и Мальты, а также ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании, Франции и Австрии.