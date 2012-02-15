Акимова: Украине дефолт не угрожает даже при отсутствии денег МВФ

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом о получении очередного кредита, но даже без этих денег дефолт Украине не угрожает.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА вчера в эфире «5 канала».

«Даже если Международный валютный фонд не выделит нам денег, то, учитывая нашу долговую ситуацию - а она улучшилась в прошлом году, - особых опасений по поводу немедленного дефолта в Украине не будет», - отметила И.АКИМОВА.

Говоря о текущих отношениях Украины с МВФ, первый заместитель главы Администрации Президента заметила: «Тот период, в котором мы сейчас находимся, называется продолжение переговоров – делегация Украины была и в январе месяце и продолжала переговоры».

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