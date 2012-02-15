Межбанк: открытие торгов - 8,0305/8,0340 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0305/8,0340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2678/82, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5680/10,5745. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3162/64 (вторник — 1,3158/60).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.