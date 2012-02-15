Столичные налоговики направили в бюджет по завершенным уголовным делам 104 млн. грн.

Столичная налоговая милиция по итогам 2011 года направила в бюджет по завершенным уголовным делам 104 млн. грн., что в три раза больше, чем за 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев, об этом проинформировал начальник управления налоговой милиции ГНСУ в Киеве Игорь УСИК.

По его словам, эта сумма поступлений от расследования уголовных дел является самой крупной за последние пять лет.

Следователи столичной налоговой милиции в прошлом году завершили следствие по 216 уголовным делам, что почти на 10% превышает показатель 2010 года.

Из общей суммы возмещенных убытков 78% уплачено добровольно лицами, которые совершили преступление в сфере налогообложения. Нарушители воспользовались правом, определенным Уголовным кодексом. «Лицо, виновное в неуплате налогов в особо крупном размере, освобождается от уголовной ответственности при условии полного возмещения причиненного преступлением вреда, - пояснил И.УСИК. - Например, в Шевченковском районе Киева обвиняемый добровольно уплатил 4,6 млн. грн. неуплаченных налогов и столько же финансовых санкций, за что был освобожден от уголовной ответственности».

В январе т.г. по уголовным делам в Киеве уже возмещено 17,6 млн. грн., что в два раза больше, чем в январе 2010 года.

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