Минфин привлек в госбюджет 1,38 млрд. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины от продажи 14 февраля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,38 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 15 мая 2012 года (первичное размещение) и доходностью 13,5% годовых на сумму 999,83 млн. грн., а также облигации с погашением 5 февраля 2014 года (доразмещение) и доходностью 15% на сумму — 50,14 млн. грн. Объем заявок составил 250,1 млн. грн.

Также были размещены номинированные в валюте ОВГЗ с датой погашения 6 марта 2013 года (доразмещение) и доходностью 9,3% годовых на сумму 39,04 млн. долл. и с датой погашения 14 января 2015 года (доразмещение) доходностью 9,45% годовых на сумму 2,16 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти лет) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

16 декабря 2011 года вступило в силу постановление Кабмина от 12 декабря 2011 г. №1280 «О внесении изменений в постановление КМУ от 31 января 2001 г. №80».

В соответствии с этим постановлением, Министерство финансов Украины получило возможность осуществления эмиссии облигаций внутреннего государственного займа Украины в иностранной валюте.