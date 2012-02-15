Возможная отсрочка по «греческому вопросу» окажет давление на EUR/USD - эксперт

На мировых торгах в среду, 15 февраля, сообщения о вероятности новых отсрочек по «греческому вопросу» окажет дополнительное давление на EUR/USD, что поможет паре закрепиться ниже отметке 1.3100 с дальнейшей целью 1.3040, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, Банк Англии в среду опубликует ежеквартальный инфляционный отчет, который может оказать влияние на GBP/USD. Если ЦБ понизит прогнозы по инфляции (а это вполне вероятно), то этим может стимулировать прорыв 1.5650 с дальнейшей целью на 1.5600 и далее 1.5570. Укрепление пары с первичным движением к отметке 1.5750 возможно в случае пересмотра на повышение экономических перспектив Банком Англии, а также появления позитивных известий из еврозоны.

Вчерашние действия Банка Японии и опубликованное сопроводительное заявление четко дают понять, что ЦБ настроен и далее придерживаться «мягкой» монетарной политики в попытке ослабить национальную валюту. Кроме того, публикуемый сегодня протокол FOMC, может стать дополнительным аргументом в пользу дальнейшего укрепления USD/JPY.