Отрицательное сальдо торгового баланса достигло 6,7 млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд. 747,5 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд. 025,3 млн. долл. в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд. 197,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд. 449,6 млн. против 9 млрд. 337 млн. долл. и 6 млрд. 311,7 долл. соответственно в 2010 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2011 г. вырос до 88 млрд. 854,9 млн. долл. (в 2010 году – 66 млрд. 189,9 млн. долл.), причем импорт товаров составил 82 млрд. 606,9 млн. долл. (в 2010 году – 60 млрд. 742,2 млн. долл.), импорт услуг – 6 млрд. 248 млн. долл. (в 2010 году – 5 млрд. 447,7 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в 2011 г. вырос до 82 млрд. 107,4 млн. долл. (в 2010 году – 63 млрд. 164,6 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 68 млрд. 409,8 млн. долл. (в 2010 году – 51 млрд. 405,2 млн. долл.), экспорт услуг – 13 млрд. 697,6 млн. долл. (в 2010 году – 11 млрд. 759,4 млн. долл.).