Чиновников будут увольнять за препятствование работе Госфининспекции?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ намерен увольнять руководителей государственных учреждений и предприятий за препятствование работе ревизоров Государственной финансовой инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Госфининспекции Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, в ходе сегодняшнего заседания правительства премьер предложил предусмотреть в соответствующих контрактах, которые заключаются с руководителями, пункт о расторжении такого контракта в случае недопущения ревизоров к проверке или создание других препятствий для работы Госфининспекции. Как пример, П.АНДРЕЕВ назвал Одесский порт, руководство которого не допускало ревизоров для осуществления проверки. Ее удалось начать только после личного вмешательства вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА.

В результате было выявлено, что 78 портовых кранов передано в аренду частным стивидорным компаниям. «То есть от государственного предприятия осталась одна вывеска», - сказал П.АНДРЕЕВ. В результате государство, по оценкам Госфининспекции, потеряло 900 млн. грн. дивидендов. По словам П.АНДРЕЕВА, в результате выявленных фактов нарушения было возбуждено несколько уголовных дел.