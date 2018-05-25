Нацбанк "ушел" в Декрет, или Учите матчасть...

Многие считают благотворным такое занятие как перечитывать книги, пересматривать старые журналы и газеты, что явно имеет прямое отношение к ностальгии. Как оказалось, в Украине этому чувству поддаются не только люди, но и ведомства, причем курирующие не абы какие направления государственной политики. К примеру, Национальный банк. Он в последнее время то и дело «выдает на-гора» нормативные «новшества» со ссылкой на документ почти двадцатилетней давности, а именно: Декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года – кучмавской эпохи.

Казалось бы, за такой срок этот «бестселлер» уж кем-кем, а регулятором должен был быть зачитан «до дыр». Между тем, главные банкиры страны, как выяснилось, не лишены умения ощущать, открывать и постигать новое, штудируя законодательный раритет.

Самое нашумевшее из того, что «навеяло» НБУ перечитка документа, - паспортизация наличных обменных операций, внедренная в конце 2011 года. Нацбанковские чиновники, оправдывая свои «запоздалые» действия, ссылались именно на норму отмеченного Декрета. Мол, только сейчас вычитали, что наличную валюту могут покупать исключительно физические лица - резиденты.

Действительно, ст. 6 Декрета гласит, что уполномоченный банк и Укрпочта «имеют право от своего имени и за свой счет покупать наличную иностранную валюту у физических лиц - резидентов и нерезидентов, а также продавать ее физическим лицам - резидентам». То есть, и физические лица резиденты, и нерезиденты могут продавать валюту, а вот покупать имеют право исключительно «физики» - резиденты. Норма, конечно, «железная» и четко выписана, но как ее в Нацбанке не замечали 20 лет, остается загадкой…

Можно также согласиться с утверждением, что с помощью паспорта точно и без особых усилий определяется резидентность. Наверное, в эйфории от «ностальгии» в Нацбанке между строк документа вычитали и о необходимости ксерокопирования страниц паспорта, а также удостоверения «бумажек» штампом кассы банка и сохранности их в документах дня.

Но это не единственный казус, причиной которых (будем надеяться) является невнимательное чтение регулятором первоисточника. Так, Декрет гласит, что для выдачи и получения резидентами кредита в иностранной валюте необходима индивидуальная лицензия Нацбанка. Данную норму на вооружение взяли нерадивые заемщики. С ее помощью они в судах доказывали, что те кредиты в валюте, которые они получали в докризисный период, выданы незаконно в виду отсутствия как у банков, так и у самих заемщиков необходимой индивидуальной лицензии.

Несмотря на то, что в Декрете было указано, что именно НБУ выдает индивидуальные и генеральные лицензии на осуществление валютных операций, само Положение об этом было утверждено только в августе прошлого года. Ранее такие операции банки осуществляли на основании банковской лицензии и отдельных письменных разрешений. Наверное, только в страшном сне может привидеться, что было бы с банковской системой, если бы использование вышеуказанных «несогласований» нерадивыми заемщиками не удалось пресечь…

Не менее одиозное Положение о перемещении ценных бумаг через таможенную границу Украины было обнародовано Нацбанком уже в текущем году. Хотя, буква закона, а именно ст. 5 Декрета «О валютном регулировании» почти два десятилетия назад гласила: наличие индивидуальной лицензии НБУ обязательно при «осуществлении инвестиций за границу, в том числе путем покупки ценных бумаг, за исключением ценных бумаг или других корпоративных прав, полученных физическими лицами - резидентами в подарок или в наследство».

В продолжение темы о ценных бумагах стоит упомянуть и о валютных облигациях внутреннего государственного займа. В последнее время на рынке довольно бурно ведется дискуссия, а НБУ уже издал соответствующий циркуляр, по поводу того, смогут ли их покупать граждане страны. Заковырка в том, что данные ОВГЗ - валютные, а, согласно действующему законодательству, «валюта Украины является единственным законным средством платежа на территории Украины». В СМИ разного рода эксперты рисуют хитроумные схемы, как на практике осуществлять операции по покупке населением правительственных внутренних ценных бумаг.

Видимо, опять была забыта простая, но действенная рекомендация - учите «матчасть». Вероятнее всего, на заре независимости Украины законы не просто писались, а творились, ибо только истинный созидатель может заложить такие законодательные нормы, важность которых неблагодарные потомки будут не замечать два десятилетия, а «осознав истину», схватятся за нее как за спасательный круг.

Все в той же ст. 5 Декрета «О валютном регулировании» говорится, что использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа или залога возможно, но для этого необходимо получить индивидуальную лицензию Нацбанка. А получение индивидуальной лицензии одной из сторон валютной операции означает разрешение на ее осуществление другой стороной или третьим лицом, которое имеет отношение к операции. Из этого следует, что банки, получившие соответствующую индивидуальную лицензию, могут продавать валютные правительственные обязательства украинцам за их кровно заработанные доллары и пополнять госбюджет заокеанскими банкнотами.

Кроме того, в ст. 8 Декрета прописано, что для валютных операций используются валютные (обменные) курсы иностранных валют, номинированные в валюте Украины. Изюминка в том, что «указанные курсы устанавливаются Национальным банком Украины при согласовании с Кабинетом министров». История умалчивает о том, происходит ли такое согласование ныне. Но данная норма свидетельствует, что все правительственные отговорки (особенно в 2008-2009 кризисных годах) о курсе гривни как о монополии НБУ не соответствуют действительности. Более того, законодательство закрепляет солидарность двух ведомств в этом процессе.

На этом полномочия Кабмина в сфере валютного регулирования не заканчиваются. Понятно, что главным в этом вопросе остается Нацбанк, но и для правительства в Декрете выписан ряд соответствующих положений. Так, согласно ст. 11, Кабмин «обеспечивает формирование и выступает распорядителем Государственного валютного фонда Украины». Он должен был быть сформирован за счет средств госбюджета путем покупки на межбанке или (при согласовании с НБУ) на международном валютном рынке; за счет получения валютных кредитов и т. д. Документ также обязывает местные органы власти формировать валютные фонды. Но, увы, за последние два десятилетия этого не случилось.

И в этой сфере прозорливости предков-законодателей нет предела. Вероятнее всего, они предполагали, что именно из Государственного валютного фонда будут использоваться средства для оплаты «Нафтогазом» счетов за поставленный Россией газ. Но их потомки пошли другим путем - для вышеуказанных платежей используют совершенно не предназначенные для этих целей золотовалютные резервы НБУ. Спрашивается – зачем придумывать велосипед…

В Нацбанке Декрет продолжают штудировать, не исключено, что вскоре появятся «новации». Не было бы лишним, чтобы и в других властных кабинетах на досуге перечитали Конституцию, да и иные «устаревшие» законы. Может, нашли бы там очень важное, что помогло бы Украине, наконец, стать на ноги.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)