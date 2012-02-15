К закрытию межбанка доллар значительно подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0305/8,0340, к 12:00 цены снизились 8,0225/8,0265. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0220/8,0260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2678/82, к 12:00 цены повысились 0,2679/83. К закрытию цены упали 0,2675/78. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9800 (+0,0299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3110/90. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5680/10,5745, к 12:00 цены установились на уровне 10,5660/10,5770. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,5490/10,5605.