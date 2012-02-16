Кабмин определил критерии позитивной налоговой истории плательщика НДС

Кабинет министров Украины определил критерии, согласно которым плательщик налога на добавленную стоимость (НДС) считается имеющим позитивную налоговую историю.

Соответствующее правительственное постановление №73 от 25 января 2012 года обнародовано в газете «Урядовый курьер» (№30 от 16 февраля).

В целом Кабмин утвердил три критерия: отсутствие решения налоговой службы по аннулированию регистрации плательщика НДС; своевременность предоставления плательщиком НДС отчетности; соответствие плательщика НДС критериям Налогового кодекса в случае предоставления налоговой декларации и заявки на бюджетное возмещение НДС.

«Плательщики НДС считаются имеющими позитивную налоговую историю, если в течение предыдущих 36 месяцев эти плательщики соответствуют всем указанным критериям», - говорится в постановлении.