Ближайшей целью для пары EUR/USD сегодня будет уровень 1.3020 - эксперт

Ближайшей целью для пары EUR/USD на торгах в четверг, 16 февраля, является уровень 1.3020, затем – 1.2950, очередная волна бегства из рискованных активов может стимулировать прорыв GBP/USD до отметки 1.5650 с дальнейшей целью 1.56, а укрепление пары с первичным движением к 1.5750 возможно в случае появления позитивных известий из Е-17, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, США практически единственный источник новостей на сегодняшний день. Особый интерес представляют данные по рынку труда и деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Более позитивные, чем прогнозируются, показатели могут поддержать надежды на то, что ФРС не будет спешить с реализацией третьего раунда программы количественного смягчения. Таким образом, у пары USD/JPY шансы пробить отметку 78.60 и двинуться далее к 79.00. Пара AUD/USD может уйти ниже 1.0680 с первичной целью на уровне 1.0630, отмечают в FOREX CLUB в Украине.