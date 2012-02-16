Президент Еврогруппы убежден в возможности принятия решения о помощи Греции

Брюссель. Президент Еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР убежден в возможности принятия 20 февраля решения о помощи Греции.

Об этом говорится в его заявлении, текст которого передан агентству УНИАН.

“Я убежден, что Еврогруппа сможет принять все необходимы решения в понедельник, 20 февраля”, - отмечается в заявлении.

Президент Еврогруппы заметил, что 15 февраля провел телефонную конференцию с министрами финансов стран - членов зоны евро по этому вопросу.

Он также обратил внимание на то, что лидеры политических партий Греции предоставили четкие гарантии выполнения условий, выдвинутых к стране в рамках предоставления ей второй программы помощи.

Кроме того, сейчас, по словами Ж.-К.ЮНКЕРА завершается работа над определением возможных источников дополнительной экономии 325 млн. евро расходов бюджета Греции.

“Дополнительные размышления нужны для определения специфических механизмов из усиления надзора за реализацией программы и обеспечения приоритетности обслуживания долгов”, - отметил Ж.-К.ЮНКЕР.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля министры финансов стран зоны евро решили предоставить Греции 6 дней для решения наиболее сложных вопросов относительно обеспечения выполнения условий предоставления второй программы помощи.

По состоянию на 14 февраля ряд вопросов оставались нерешенными, в частности, не было предоставлено четких гарантий политическими партиями страны относительно готовности выполнять условия предоставления помощи Греции.

В связи с этим президент Еврогруппы решил перенести заседание с 15 на 20 февраля.



