Доллар на открытии межбанка демонстрирует снижение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0235/8,0265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2648/52, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4330/10,4385. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3003/05 (среда — 1,3162/64).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.