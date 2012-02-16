Розничный товарооборот предприятий в январе вырос на 12,3% – до 25,9 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 12,3% по сравнению с январем 2011 года и составил 25,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Черниговской области – на 19,8% – до 449,7 млн. грн., Киевской области — на 19% - до 1 млрд. 190,1 млн. грн. и Винницкой области – на 18,7% – до 522,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд. грн.