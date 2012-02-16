Рост промышленного производства в Украине в январе составил 2%

В Украине рост промышленного производства в январе 2012 года по сравнению с январем 2011 года составил 2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года спад промпроизводства составил 12,7%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в январе (в январе 2012 года к январю 2011 г.) по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,4% (в январе 2012 г. к декабрю 2011 г. – спад 8,4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 4% (к декабрю – спад 7,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 3% (к декабрю – рост 9,2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в январе 2012 г. составил 1,2% (к декабрю – спад 17%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – спад 1,9% (к декабрю – спад 27,3%).

В легкой промышленности в январе 2012 г. зафиксирован спад объемов производства на уровне 12,1% (к декабрю – спад 23,5%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 8% (к декабрю – спад 21,2%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 28,1% (к декабрю – спад 33,2%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в январе 2012 года составил 3,5% (к декабрю – спад 16,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 5,2% (к декабрю – спад 15,7%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 2,2% (к декабрю – спад 7,4%).

В химической и нефтехимической промышленности в январе 2012 года зафиксирован рост объемов производства на 1,9% (к декабрю – спад 13,9%), в том числе в химическом производстве – рост 1,6% (к декабрю – спад 12,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – рост 3,1% (к декабрю – спад 20,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 3,5% (к декабрю – спад 31,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в январе 2012 года спад производства составил 1,6% (к декабрю – спад 1,7%), в машиностроении — рост 11,7% (к декабрю – спад 24,3%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 20,7% (к декабрю – спад 38%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 17,5% (к декабрю – спад 24,1%), в производстве транспортного оборудования – рост 26% (к декабрю – спад 13%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 3,4% (к декабрю – рост 2,3%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.

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