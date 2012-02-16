Киевсовет увеличил доходную часть бюджета столицы на 2012 год на 0,5 млрд. грн.

На 538,3 млн. грн. увеличена доходная часть бюджета Киева на 2012 год – с 16,4 млрд. грн. до 16,97 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Киевсовет внес изменения в бюджет города, а также в программу социально-экономического развития столицы на текущий год. Соответствующие проекты решений поддержали 90 (по бюджету) и 99 (по программе) из 111 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО, больше всего дополнительных поступлений – 443,5 млн. грн. – планируется получить за счет перезаключения договоров аренды на земельные участки.

«Это те договоры, по которым ставки ниже уровня, установленного Налоговым кодексом Украины. По кодексу, эта ставка составляет 3-12% в зависимости от назначения, у города же до сих пор есть участки, где землепользователи платят 1% от оценочной стоимости земли. В первую очередь будут перезаключены договоры, по которым заканчивается срок действия. Кроме того, поступления увеличиваются за счет применения повышенных коэффициентов на земельные участки, расположенные на территориях, имеющих историко-культурное значение», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

Также предлагается увеличить доходы специального фонда бюджета за счет увеличения на 90,2 млн. грн. поступлений средств от паевого участия владельцев временных сооружений и увеличения собственных поступлений бюджетных учреждений в объеме 4,6 млн. грн.

Р.КРАМАРЕНКО также проинформировал, что за счет остатков средств на начало года и субвенции из государственного бюджета город получил возможность увеличить расходы специального фонда бюджета.

«Основные средства в сумме 6,3 млн. грн. мы предлагаем направить на текущее содержание дорог и 6 млн. грн. - на создание экспозиции и приобретение оборудования для Музея истории города Киева, который должен быть расположен в новостройке по ул. Б.Хмельницкого, 7. Также предлагается увеличить расходы на оздоровление детей на 1,5 млн. грн. Ходосовскому сельскому совету Киево-Святошинского района и на 2,2 млн. грн. Пидгирцевскому сельскому совету Обуховского района. Мы имеем полигон бытовых отходов в Пидгирцаях, который ухудшает экологию отдельных сел, поэтому считаем обязательным оздоравливать детей этих сел за городские средства. Еще 284,6 тыс. грн. будут направлены Киевскому академическому «Молодому театру» на погашение задолженности за проведенные работы по созданию новых постановок», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Кроме того, Главному управлению промышленной, научно-технической и инновационной политики и Главному управлению экологии и охраны природных ресурсов на выполнение природоохранных мероприятий выделяется 46,1 млн. грн. Главное управление транспорта и связи для осуществления капитального ремонта сетей внешнего освещения получит 698,8 тыс. грн.

Выступая перед депутатами, представитель КГГА отметил, что на выполнение городских программ предусматривается направить дополнительные средства. Так, главные распорядители средств получат дополнительно более 500 млн. грн.

«Больше всего средств пойдет на усиление социальной защиты отдельных категорий малозащищенных киевлян. Главное управление труда и социальной защиты населения КГГА дополнительно получит 398,95 млн. грн. на реализацию программы «Забота. Навстречу киевлянам», а районные администрации 19,7 млн. грн. – на программу «Социальное партнерство».

Главное управление образования и науки получит 4,3 млн. грн. на питание детей в профессионально-технических учебных заведениях, ГУ по делам семьи, молодежи и спорта – 500 тыс. грн. для представления Киева на соревнованиях разного уровня женской баскетбольной командой «Динамо», Службу по делам детей КГГА профинансируют дополнительно на 350 тыс. грн., а Святошинскую райгосадминистрацию – на 670 тыс. грн. (на реализацию пилотного проекта по поддержке общественного формирования по охране порядка). Также 31,7 млн. грн. будут выделены на выполнение городских целевых программ, связанных с внедрением электронного правительства и обеспечением надлежащего уровня информационной безопасности в столице», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

12,2 млн. грн. предусмотрены структурным подразделениям и районным администрациям на погашение кредиторской задолженности; 1,6 млн. грн. на обеспечение работы Городского разрешительного центра в связи с увеличением на 20 человек штата государственных администраторов. Главное управление коммунальной собственности получит 2,3 млн. грн. для обеспечения деятельности и выполнения Программы приватизации. Для осуществления земельной реформы в столице Главному управлению земельных ресурсов выделено 5 млн. грн.

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